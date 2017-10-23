Звезда 90-х Вадим Казаченко парализован

Врачи спасают Вадима Казаченко после того, как у него случился сердечный приступ, 54-летний артист находится в предынфарктном состоянии. Певец не может говорить, передвигаться, с большим трудом открывает глаза.

По словам врачей, у Казаченко "подозрение на рубцовое изменение нижней стенки левого желудочка".

Во многих СМИ опубликована информация о том, что проблемы со здоровьем у Казаченко начались после раскрытия подробностей его личной жизни. В частности, стало известно, что артист – «многоженец». У его бывшей супруги в паспорте до сих пор нет штампа о расторжении брака.

Сообщалось также, что у Казаченко нашлась внебрачная дочь. Девушка прошла тест на совместимость ДНК в одном из телешоу. Этот факт стал еще одним поводом для расстройства здоровья 54-летнего артиста.