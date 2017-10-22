Шоумен, супруг знаменитой гимнастки Ляйсан Утяшевой Павел Воля рассказал о болезни. Павел несколько дней не выходил на связь с друзьями. Как оказалось, его подкосил вирус. Болел шоумен пять дней.

И стало Павлу так плохо, что голову от подушки оторвать сил не было. Воля решил объяснить своим друзьям и поклонникам всем сразу и записал видеообращение: "Ребят, я болел. Пять дней валялся дома, как опавшая кукуруза. Еле выбрался. Выплюнул легкое рядом с кровати. Поэтому шлю всем, кто болеет магические лучи выздоровления! Ребята, не болей! А те, кто болеет — выздоравливайте скорее! Лично я уже свеж, бодр и полон надежд и уже на съемках!"

Медики уже предупреждали, что в столичном регионе с середины октября возможны случаи вирусных заболеваний и гриппа.