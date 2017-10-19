Телеведущая и певица Ольга Бузова стала главным редактором газеты

Ведущая телевизионного проекта «Дом-2», а также начинающая певица Ольга Бузова теперь стала еще и главным редактором ежедневной газеты. Имя звезды появилось в графе "главред" в недавнем выпуске издания.

Ольга Бузова в своем личном микроблоге в сети Instagram поделилась с поклонниками неожиданной новостью. По словам артистки, она на один день стала главным редактором газеты "Метро". Выпуск стал эксклюзивным, поскольку Ольга самостоятельно проверяла и контролировала всех журналистов и редакторские процессы. Также по просьбе редакции она самостоятельно написала колонку на популярную тему, а именно о набирающем популярность среди подростков – буллинге.

Из-за её плотного графика Бузовой утреннюю планёрку пришлось перенести на час раньше – по словам ведущей, обычно она просыпается в шесть. Она то и дело называла газету журналом (видимо, по привычке – в нулевых она занималась журналом "Дома-2"), но в остальном справлялась, сообщает "Метро".