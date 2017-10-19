Беременная подруга сына Марии Шукшиной не хотела знакомиться с актрисой

Беременная подруга сына Марии Шукшиной Макара Касаткина не хотела знакомиться с актрисой. Фрейя Зильбер - девушка из Барнаула - на телевидении на всю страну рассказала о скандале с возлюбленным, родственники которого - знаменитые люди.

Фрейя Зильбер призналась Андрею Малахову в программе "Прямой эфир" о том, что она вместе с сыном актрисы принимала запрещенные вещества. Беременная девушка публично заявила, что Макар Касаткин продавал запрещенные вещества.

По словам девушки, она жила в Барнауле и через соцсети познакомилась с парнем-москвичом. Вскоре 19-летняя Фрейя приехала в Москву. Они встретились и практически с первой встречи больше не расставались, стали жить вместе. Квартиру Макару в Москве подарила мама - Мария Шукшина.

По словам Фрейи, в Барнауле у нее есть ребенок, малышка - как сестра, живет с ее родителями.

Девушка говорит, что с Макаром начали они жить хорошо, она его полюбила. Деньги у Макара были. Она не работала, готовила, наводила в квартире порядок. С мамой Макара не хотела знакомиться. Фрейя поделилась, что пару раз пробовала запрещенные вещества еще школьницей. А когда Макар приносил их домой, они вместе потребляли. Потом она отказалась. Фрейя уверяет, что сейчас у нее все чисто.

Потом у парня начались проблемы с работой. Но он не хотел, чтоб Фрейя работала. А вскоре она забеременела. Как заявила девушка сына Шукшиной, Макар то хотел ребенка, то не хотел. Сейчас она на четвертом месяце и заявила в полицию об избиении. По словам Фрейи Зильбер, Макар Касаткин ее бил. Она вызвала полицию. При обыске в ящике комода были обнаружены подозрительные пакетики. Фрейя уверяет, что Макар их продает.

Девушка собирается рожать, хочет признания отцовства и алименты. Бари Алибасов и все, кто знают Макара Касаткина, не верят, чо он мог поднять руку на женщину.