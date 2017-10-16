Поклонники подозревают, что актриса Елена Захарова ждет ребенка
16 октября 2017, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники знаменитой российской актрисы Елены Захаровой подозревают, что женщина ждет ребенка.
Некоторые внимательные фанаты считают, что фигура знаменитости несколько изменилась в последнее время. Более того, они утверждают, что на снимках фотографов Захарова старается прикрывать область живота сумками и прочими предметами, передает "СтарХит".
Пока сама Елена никак не прокомментировала данные слухи, однако, вероятно, в недалеком будущем актриса обрадует своих преданных поклонников новостью.