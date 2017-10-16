Поклонники подозревают, что актриса Елена Захарова ждет ребенка

Поклонники знаменитой российской актрисы Елены Захаровой подозревают, что женщина ждет ребенка.

Некоторые внимательные фанаты считают, что фигура знаменитости несколько изменилась в последнее время. Более того, они утверждают, что на снимках фотографов Захарова старается прикрывать область живота сумками и прочими предметами, передает "СтарХит".

Пока сама Елена никак не прокомментировала данные слухи, однако, вероятно, в недалеком будущем актриса обрадует своих преданных поклонников новостью.