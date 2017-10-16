В воскресенье, 15 октября, стало известно, что известный российский актер Армен Джигарханян попал в больницу.

В настоящий момент артист проходит необходимый курс лечения под чутким наблюдением врачей. У Армена Джигарханяна, как уточняет издание "СтарХит", ссылаясь на данные окружения знаменитости, действительно есть ряд проблем со здоровьем.

Рядом с актером постоянно находится его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская, которая в скором времени намерена сделать официальное заявление о состоянии здоровья любимца публики. Молодая женщина понимает, что поклонники очень переживают за 81-летнего Джигарханяна.