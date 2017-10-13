Юлия Снигирь рассказала, как ей удалось похудеть после рождения сына

Актриса, молодая мама Юлия Снигирь рассказала, как ей дважды удалось похудеть. По словам Снигирь, ей, ак и любому актеру, приходится меняться для разных ролей.

При подготовке к роли Екатерины Великой Снигирь набрала более 10 килограммов. А перед съемками в сериале "Кровавая барыня" сильно похудела. По признанию актрисы, оба раза это происходило неосознанно. Юлия не принимала каких-то особых героических решений. "Мое тело само хотело этих изменений", - рассказала актриса в интервью порталу Тheblueprint. Она вспомнила, как школьники вызывают у себя высокую температуру нежеланием идти в школу.

"Психосоматика — великая штука, этим навыкам мы учимся еще в детстве", - говорит актриса.

У Юлии и актера Евгения Цыганова растет сын Федор. После рождения малыша актриса довольно быстро пришла в форму и начала работать.