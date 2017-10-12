Виктория Дайнеко назвала размер алиментов на дочь и удивила фанатов

Скандал между певицей Викторией Дайнеко и ее бывшим мужем Дмитрием Клейманом не сбавляет обороты.

На днях артистка озвучила сумму алиментов, которую она получает на ребенка, и шокировала своих фанатов. По словам Виктории, Дмитрий после развода платит 10 тысяч рублей в месяц.

Дайнеко разъяренно заметила, что мужчина находит время для встречи с девочкой раз в два месяца, не тратит на дочь много денег и при этом обвиняет мать малышки в том, что она постоянно препятствует общению с ребенком, передает "7 Дней". Певица подчеркнула, что ей было бы стыдно говорить подобные вещи в таких условиях.