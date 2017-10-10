Певица, солистка группы "Блестящие" Анастасия Осипова скрыла важные события в своей личной жизни. Анастасия вышла замуж и стала мамой. Первенцу певицы сейчас шесть месяцев. О том, что Осипова родила, не знали даже ее подруги.

Осипова в Instagram опубликовала фото с младенцем и подписала: "Моему сладкому круассанчику сегодня шесть месяцев!" Одна из подруг певицы удивлена: "Настя, я все пропустила, даже не знала, что ты родила!" Анастасия призналась, что о рождении сына Марка "никто не знал, это первая фотография". Молодую маму поздравляют с рождением сына и с замужеством.

Муж Осиповой - бизнесмен Александр Малаха. Они были вместе почти четыре года, поженились и недавно родили сына. Пара живет на Рублевке.

Недавно мамой стала еще одна солистка "Блестящих" Надя Ручка. Пополнения в семье ждут и бывшая "блестяшка" Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков.