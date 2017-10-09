Экс-домработница Волочковой высказалась по поводу обвинений в воровстве

Бывшая домработница балерины Анастасии Волочковой прокомментировала обвинения в воровстве.

Ранее танцовщица заявила, что помощница по хозяйству не раз похищала у нее деньги, украшения и прочие вещи. Зачастую женщина якобы тратила суммы, предназначенные на бытовые расходы, для того, чтобы купить что-то лично себе.

Как уточняет StarHit, сама домработница категорически отрицает, что вела себя подобным образом. Она утверждает, что никогда не крала у Волочковой украшений, а продукты и одежду балерина часто отдавала ей сама. По мнению женщины, звезде просто захотелось от нее избавиться.