Экс-супруг Виктории Дайнеко заявил, что певица препятствует его общению с дочкой

Экс-супруг знаменитой российской певицы Виктории Дайнеко рассказал, почему крайне редко общается с дочерью.

Дмитрий Клейман заявил, что после развода артистка принципиально не идет с ним на контакт, хотя он исправно платит алименты. По признанию мужчины, его родители не видели свою маленькую внучку уже около года, передает "7 Дней". Музыкант отмечает, что решать данный вопрос при помощи суда он не хочет, чтобы окончательно не испортить отношения с Викторией.

Дайнеко в свою очередь утверждает, что никогда не ограничивала бывшего мужа в общении с девочкой и добавляет, что Клейман любит свою дочку сильно, но "чисто теоретически".