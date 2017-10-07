Пес телеведущей Кати Гордон напал на ребёнка

Катя Гордон поделилась шокирующей историей о нападении собаки на ребенка, попавшего после этого в больницу. Она предостерегла о том, что даже добрый домашний питомец оказывается способен на неожиданную агрессию.

Недавно питомец Кати, который никогда никого не кусал и никогда не проявлял агрессии, укусил ребенка. Началось все с того, что ребенок неудачно поигрался с хвостом пса. Тот оскалился, малыш его пнул, тут животное не выдержало и цапнуло ребенка за нос. Гордон считает, что даже дома не нужно подпускать к маленьким детям крупных животных и надо всегда одевать намордник на собаку.

Ранее Катя Гордон не смогла удержаться, чтобы не высказаться об анонсированной главой Чечни Рамзаном Кадыровым свадьбе певца Николая Баскова и модели, телеведущей Виктории Лопыревой.