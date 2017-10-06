Видео, как Джулия Робертс за девять минут сыграла свои самые знаменитые роли

Джулия Робертс смогла повторить все свои роли всего за 9 минут. В эфире передачи The Late Show with James Corden голливудская актриса продемонстрировала свои актерские способности.

Джулия Робертс просто проиграла перед зрителями все свои роли, ранее исполненные в кинолентах всего за девять минут эфира.

В частности, Робертс предстала в своих образах из фильмов «Ноттинг Хилл», «Улыбка Моны Лизы», «Сбежавшая невеста», «Стальные магнолии», «Ешь, молись, люби», «Близость», «Красотка» и другие.