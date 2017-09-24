Ксения Алферова едва не оказалась за бортом яхты

Находясь неподалеку от места съемки своего супруга Егора Бероева, Ксения Алферова решила прокатиться на яхте по Дону. Сильный ветер, который, по ее словамй, является нормой для этого времени года, едва не отправил актрису за борт.

"Чтобы вы понимали силу ветра, если руку отпущу, то превращусь в Мэри Поппинс, но без зонтика!", - подписала актриса фото а яхте.

Поклонники посоветовали актрисе быть аккуратнее, жалея, что она не приехала в Ростов-на-Дону чуть раньше, когда на Дону действительно стояла летняя жара.

Ранее АКсения Алферова удивила своим фото на пляже. Алферова снялась, сидя в море, и купальника на ней вообще не видно. Грудь прикрыта коленями. Поклонники заинтригованы.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova)Сен 23 2017 в 12:58 PDT