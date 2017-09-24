У актера Бориса Галкина и певицы Инны Разумихиной родилась дочь

Самый лучший подарок на юбилей сделала актеру Борису Галкину его молодая жена певица Инна Разумихина. Инна родила дочь. Девочку назвали Аней. 19 сентября известному актеру исполнилось 70 лет.

В минувшую субботу Борис Галкин и Инна Разумихина рассказали о дочке в программе "Сегодня вечером". Анечка стала первым биологическим ребенком Бориса Галкина. Актер считал детей своей жены Елены Демидовой Влада и Марию своими родными детьми. Влада Галкина актер растил с 10 лет.

Инна Разумихина и Борис Галкин признались, что они боролись с нахлынувшими чувствами. Они полюбили друг друга, когда Борис был женат. Но любовь победила. Они поженились четыре года назад. О ребенке мечтали.

Анечка появилась на свет в конце июля. Инна попала в больницу на 35 неделе беременности. Девочка родилась весом почти три килограмма. "Дочка родилась 30 июля. Мы с женой специально не распространялись о беременности. Попытка была не первая, очень переживали. Аня родилась раньше срока. Мы боялись спугнуть удачу, поэтому ничего и не говорили", - рассказал актер.

Коллеги и друзья Галкина порадовались за них.

По словам молодой мамы, малышка часто просыпается ночью. А когда ее укачивает отец, она засыпает хорошо и спит ночью крепко. Разумихина поет малышке свои колыбельные. И мечтает вернуться на сцену. Нянчить Анечку помогает мама Инны, 67-летняя теща 70-летнего Галкина.