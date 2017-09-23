Александр Градский сорвался на мат, критикуя одного из конкурсантов «Голоса»

Градский обматерил конкурсанта во время «слепых» прослушиваний на телешоу «Голос». Ему не понравилась песня, выбранная участником. Редакторам пришлось заглушать более половины из того, что он говорил характерным «пи…».

Кандидат на участие в проекте «Голос» Вадим Белоглазов из Калининграда решил выступить на прослушивании с песней Макса Барских «Туман», которую он спел на свой лад. Александр Градский спросил у Белоглазова, нужно ли было исполнять такие композиции и сможет ли Вадим слушать подобное исполнение каждый день.

После этого члены жюри попросили юношу спеть то, что ему понравилось. После этого юношу отправили домой.