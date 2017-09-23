Анна Седокова продемонстрировала роскошное свадебное платье

Знаменитая российская певица Анна Седокова окончательно запутала своих поклонников.

Накануне артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram свой снимок в свадебном платье и подписала его словами "Восточная невеста". Фанаты 34-летней Седоковой подозревают, что женщина в скором времени вновь пойдет под венец.

Не исключено, что фотография является кадром из нового клипа, однако сама Анна пока никак не комментирует данную информацию.