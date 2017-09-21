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Марат Башаров забрал у бывшей жены дочь-подростка

21 сентября 2017, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Марат Башаров забрал у бывшей жены дочь-подростка
фото: globallookpress.com

В сети появилась информация о том, что тринадцатилетняя дочь актера Марата Башарова Амели поселилась в доме отца.

Уточняется, что новая жена артиста Елизавета Шевыркова установила доверительные отношения с девочкой – она даже помогает Амели делать уроки, когда ее отец уезжает на гастроли. Как уточняет издание "7 Дней", подросток часто встречается со своей мамой Елизаветой Круцко, которая совсем недавно родила сына.

Интересно, что свою бывшую супругу Башаров называет Лизой-старшей, а нынешнюю – Лизой-младшей. Женщины хорошо общаются и не имеют никаких претензий друг к другу.

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