Актриса, ведущая программы "Жди меня" Ксения Алфёрова прокомментировала закрытие этого проекта на Первом канале. Ксения Алфёрова вела программу с актёром Александром Галибиным.

В новом сезоне "Жди меня" не выходит и ведущим поступает много вопросов от телезрителей. По словам Алфёровой, программу планировали показывать.

"Телекомпания ВИД готовила новую, обновлённую студию, что у команды, создающей программу, было много новых идей, что в конце августа у нас должна была быть новая запись, но первый канал не продлил контракт с телекомпанией", - рассказала актриса. Ксения огорчена: "Мне больно, мне горько! Больно за тех людей, в жизни которых не произойдёт чуда, их жизнь не развернётся на 180 градусов, они не смогут обнять своих дочерей, сыновей, братьев, отцов и матерей!"

Ранее руководитель телекомпании "ВИD" Александр Любимов рассказал, что "Жди меня", возможно, в новом формате будет выходить в эфир одного их федеральных каналов.