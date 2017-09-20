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Участники «Битвы экстрасенсов» выдали то, что остается за кадром

20 сентября 2017, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Участники «Битвы экстрасенсов» выдали то, что остается за кадром
globallookpress.com

Эксперты и участники «Битвы экстрасенсов» рассказали начистоту, есть ли на проекте настоящие экстрасенсы, как снимается шоу и что остается за кадром, о чем не должны знать телезрители.

Кандидат биологических наук Михаил Лидин, учредивший вместе с научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН Александром Панчиным премию имени Гарри Гудини, рассказал «Комсомольской правде» о том, как они предлагали ясновидящим пройти испытания. Проверке подверглись 12 человек, из них в телепроектах участвовали пятеро. Пойти на эксперимент, призовым фондом в котором был назначен миллион рублей, согласилась финалистка 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" Бахыт Жуматова. Поскольку экстрасенс дошла до финала, она должна быть сильной участницей. Участникам предлагалось найти из десяти коробочек одну, в которой лежит конверт с деньгами. Даже финалистка "Битвы"   провалила две попытки и никто из экстрасенсов не подтвердил свои способности.

Участница 16-го сезона "Битвы" Росса Воронова рассказала в интервью для YouTube-канала о том, что не должны знать телезрители: сведения об испытаниях и героях экстрасенсам заранее "сливают" редакторы, а участники зачастую бывают "подставные".

Собеседник "Комсомолки", причастный к данному проекту рассказал, что с экстрасенсами и героями подписывают контракты, которые запрещают выдавать детали съемки передачи. Поклонникам такого рода передач не приходит в голову, что экстрасенсы и колдуны никогда не делают долгосрочных прогнозов, которые можно было бы проверить через какое-то время.

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