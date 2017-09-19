Лера Кудрявцева душевно поздравила мужа с днем рождения
19 сентября 2017, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Лера Кудрявцева душевно поздравила мужа хоккеиста Игоря Макарова с юбилейным днем рождения. Спортсмен разменял четвертый десяток. Кудрявцева и Макаров живут и работают в разных городах. Хоккеист тренируется в Уфе.
Кудрявцева приехала поздравить мужа с днем рождения. Телеведущая на своей странице в Instagram выложила селфи с Игорем и написала важные слова: "С днём Рождения родной! Ты- моя Защита, ты- мой друг, ты - мой муж и моя любовь. Пусть все мечты сбываются! Будь счастлив всегда!"
СМИ постоянно разводят 47-летнюю Леру Кудрявцеву и 30-летнего Игоря Макарова. Но, судя по фото в соцсети, Лера и Игорь счастливы вместе.