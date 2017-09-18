Младшая дочь Веры Глаголевой прервала молчание впервые после смерти мамы

Младшая дочь знаменитой российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасия Шубская впервые прервала молчание после смерти матери.

На страничке девушки в Instagram появилась новая запись, посвященная ее супругу – хоккеисту Александру Овечкину. Анастасия поздравила его с днем рождения и заявила, что благодарна ему за каждую секунду совместной жизни. По словам модели, спортсмен является ее поддержкой и опорой в самые тяжелые времена.

Шубская пожелала мужу оставаться таким же отзывчивым, добрым и настоящим.

Напомним, Вера Глаголева скончалась после длительной болезни 16 августа текущего года.