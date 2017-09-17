К скандалу вокруг фильма «Матильда» подключился известный актер Станислав Садальский после его публикации в сети «Инстаграм». Общественность возмутил нестандартный юмор артиста, который высказался о картине.

Актер Станислав Садальский стал участником скандала вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда. Садальский написал в соцсетях, что сегодня «проститутки с именем Матильда пользуются бешеной популярностью. Потому что их заказывают как сторонники, так и противники фильма». Юмор артиста многим не понравился. Недовольные пеняли артисту на то, что он ругает то, что не видел, хотя Садальский ничего и никого не ругал, просто прокомментировал ситуацию.