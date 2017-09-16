Ведущие Comedy Club посмеялись над Ольгой Бузовой

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Comedy Club». Среди звездных гостей юмористического проекта оказалась Ольга Бузова — телеведущая не первый раз приходит в «Камеди», становясь объектом шуток со стороны ведущих.

Гарик Харламов и Павел Воля сняли пародию на один из клипов певицы и предложили ей запустить собственный проект «Воля Харлузова».

После увиденного певица заявила, что «её не уничтожить». На шутки Гарика и Павла она давно не обижается. Отрывок из передачи Ольга опубликовала у себя на страничке.