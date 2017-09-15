//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Шоу-бизнес 13+

Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино

15 сентября 2017, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино
фото: globallookpress.com

Дженнифер Лоуренс решила временно прекратить работу в кино. Об этом журналистам заявила сама актриса.

В разговоре с корреспондентом журнала People Лоуренс сообщила, что сделает перерыв на 2 года. Что стало причиной данного шага, девушка не уточнила. Также актриса ушла от ответа на вопрос, чем она будет заниматься во время отпуска, пошутив, что намерена посвятить себя изготовлению горшков.

Дженнифер Лоуренс известна по ролям в «Голодных играх» и фильмах серии «Люди Икс». Ранее «Аргументы недели» писали, что актриса едва не разбилась на своем самолете. Катастрофы удалось избежать благодаря опытному пилоту.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Происшествия

В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали мужчину в состоянии алкогоьного опьянения с пневматическим пистолетом. Задержанный приставал к прохожим возле детского сада в Лобне.

//Политика

В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР ответили Петру Порошенко, назвавшему себя президентом мира. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего сравнил его с персонажем фильма.

//Политика

В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

Жителей Крыма, пересекающих украинскую границу, подвергают всевозможным унижениям, на них оказывают психологическое давление, рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

//В мире

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

Согласно информации, опубликованной Государственным агентством Украины по вопросам кино, прокатные удостоверения отозвали у картин «И все-таки я люблю», «Тариф «Счастливая семья» и «Сердце не камень».

//Криминал

Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Полиция идентифицировала подозреваемого в совершении теракта в метро Лондона. Отмечается, что установить подозреваемого в совершении теракта удалось с помощью камер видеонаблюдения.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Атомная подводная лодка ВМС США "Джимми Картер" вернулась в порт под необычным флагом. Как стало известно телеканалу Fox News, над ходовой рубкой субмарины развивался "Веселый Роджер", символ пиратов.

//В мире

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

На румынской границе вчера задержали гражданина Украины, переплывшего реку Дунай. Нарушитель объяснил пограничникам, что хотел найти работу в соседней стране. Об этом заявили в пресс-службе Береговой охраны Румынии.

//Новости ADWILE

sent

//Общество

Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Алексей Панин показал в своем интернет-шоу «Хайпоновости» трейлер «правильной» версии фильма «Матильда». По словам Панина, этот вариант должен понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Сегодня, 15 сентября состоялось венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Обряд прошел в Москве в одном из местных храмов. На церемонию позвали самых близких родственников и друзей.

//Новости партнеров

//Общество

Соловьев высказался о возможности проведения рэп-батла с Ургантом

Соловьев высказался о возможности проведения рэп-батла с Ургантом

Ранее Владимир Соловьев обвинил в скандале вокруг шутки Ивана Урганта о «соловьином помете» Константина Эрнста. Журналист ВГТРК уверен, что ведущий шоу «Вечерний Ургант» выполнил задание своего начальника.

//Здоровье

Создан нанопластырь, позволяющий эффективно бороться с жировыми отложениями

Создан нанопластырь, позволяющий эффективно бороться с жировыми отложениями

Американские биологи придумали безопасную замену липосакции. Они создали уникальный пластырь, который сквозь наноиглы выпускает в организм специальные гормоны, которые способны удалять белый жир.

//Происшествия

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

//Общество

Соловьев нашел виновного в скандале с «соловьином пометом»

Соловьев нашел виновного в скандале с «соловьином пометом»

Шутка про «соловьиный помет» прозвучала в одном из выпусков шоу «Вечерний Ургант». Ранее «Аргументы недели» писали, что сотрудник ВГТРК Аркадий Мамонтов назвал ведущего Ивана Урганта хамом и провокатором.

//Происшествия

Семьи канадских дипломатов пострадали от странных «акустических атак» на Кубе

Семьи канадских дипломатов пострадали от странных «акустических атак» на Кубе

Ряд сенаторов обратились к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом закрыть посольство США в Гаване в связи с предполагаемой «акустической атакой», в результате которой пострадали американские дипломаты.

//Шоу-бизнес

Бард Новиков принял участие в "Пусть говорят", хотя следователи его не пускали

Бард Новиков принял участие в "Пусть говорят", хотя следователи его не пускали

Следователи запретили шансонье, проходящему обвиняемым по делу о хищении средств ПЖСК «Бухта Квинс» и находящемуся под подпиской о невыезде, покидать столицу Урала. Но Александр Новиков смог выступить в программе «Пусть говорят».

//Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино

Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино

Дженнифер Лоуренс известна по ролям в «Голодных играх» и фильмах серии «Люди Икс». Ранее «Аргументы недели» писали, что актриса едва не разбилась на своем самолете. Катастрофы удалось избежать благодаря пилоту.

//Политика

Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках женщины

Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках женщины

Как говорится в докладе международной правозащитной организации, сотрудники Службы безопасности Украины причастны к издевательствам над задержанной 29-летней гражданкой, которая была задержана по обвинению в госизмене.

//В мире

Мэй возмутилась реакцией Трампа на теракт в Лондоне

Мэй возмутилась реакцией Трампа на теракт в Лондоне

После того как в СМИ появились сообщения о взрыве, президент США разместил в Twitter несколько записей, в которых упрекнул британские власти в том, что они уделяют недостаточно внимания борьбе с терроризмом.

//Политика

"Нафтогаз": "Турецкий поток" уничтожит украинскую линию ГТС

"Нафтогаз": "Турецкий поток" уничтожит украинскую линию ГТС

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", что строительство газопровода "Турецкий поток" сделает ненужной южную линию украинской газотранспортной системы (ГТС).

//Общество

Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

По словам Никиты Михалкова, в организации должны были предугадать, какую реакцию в обществе вызовет кинокартина, в которой причисленный к лику святых Николай II «опускается в бытовую ситуацию».

//Криминал

В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле 29-летний иммигрант из Украины набросился на женщину за русскую речь. Молодой человек принял её за россиянку, но на деле оказалось, что 40-летняя пострадавшая – его соотечественница.

//Политика

Siemens ради России отказалась от поставок на Украину - "Нафтогаз"

Siemens ради России отказалась от поставок на Украину - "Нафтогаз"

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что немецкий концерн Siemens отказался поставлять оборудование для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Актриса Юлия Куварзина, наиболее известная своими ролями в телесериалах «Воронины» и «Не родись красивой», потрясла поклонников тем, что смогла похудеть более чем на 20 килограмм.

//В мире

В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

Учения стартовали накануне. Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что армия РФ во время маневров может вторгнуться на Украину. Такие опасения, в частности, высказывал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

//В мире

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

Тяжелый истребитель Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США и входил в эскадрилью "Агрессоры", которая отрабатывают бои с вероятным противником.

//Политика

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Так российский политик прокомментировал на своей странице в Facebook сегодняшнее заявление украинского лидера Петра Порошенко, объявившего о планах образовать группу «друзей деоккупации Крыма».

//Криминал

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Сотрудник московской полиции подозревается в избиении администратора гриль-кафе "Жаровня" в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября в кафе в Стремянном переулке.

//Метеоновости

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах Москвы сегодня из-за непогоды задержаны 27 рейсов, 3 отменены. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписание". На аэропорт Домодедово приходится больше всего отложенных рейсов.

//Происшествия

Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших в результате шквалистого ветра в различных районах Москвы увеличилось до 15 человек, среди них двое детей. Гидрометцентр сегодня объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве.

//Происшествия

Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

На днях в поселке Каменское Ленинского района произошел несчастный случай: взрослый бык набросился на 28-летнего мужчину. В результате у пострадавшего диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.

//Туризм

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по итогам проверки российскими специалистами побережья Турции, местные власти делают недостаточно для предотвращения распространения вируса Коксаки.

//Экономика

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост заработной платы. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

//Общество

Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Ранее в сети получило широкое распространение видео, на котором ведущий Первого канала заявил, что не пожмет руку ни Дмитрию Киселеву, ни Владимиру Соловьеву. Позже выяснилось, что ролик датирован 2015 годом.

//Происшествия

В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

В Подмосковье рядом с детским садом задержали неадекватного мужчину с пистолетом

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали мужчину в состоянии алкогоьного опьянения с пневматическим пистолетом. Задержанный приставал к прохожим возле детского сада в Лобне.

//Политика

В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР прокомментировали заявление Порошенко, назвавшего себя президентом мира

В ЛНР ответили Петру Порошенко, назвавшему себя президентом мира. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего сравнил его с персонажем фильма.

//Политика

В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

В правительстве Крыма рассказали, как унижают людей на границе с Украиной

Жителей Крыма, пересекающих украинскую границу, подвергают всевозможным унижениям, на них оказывают психологическое давление, рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

//В мире

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал

Согласно информации, опубликованной Государственным агентством Украины по вопросам кино, прокатные удостоверения отозвали у картин «И все-таки я люблю», «Тариф «Счастливая семья» и «Сердце не камень».

//Криминал

Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Полиция идентифицировала подозреваемого в совершении теракта в метро Лондона. Отмечается, что установить подозреваемого в совершении теракта удалось с помощью камер видеонаблюдения.

//Армия

Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Американская секретная подлодка вернулась на базу под пиратским флагом

Атомная подводная лодка ВМС США "Джимми Картер" вернулась в порт под необычным флагом. Как стало известно телеканалу Fox News, над ходовой рубкой субмарины развивался "Веселый Роджер", символ пиратов.

//В мире

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

Украинец переплыл Дунай ради работы в Румынии

На румынской границе вчера задержали гражданина Украины, переплывшего реку Дунай. Нарушитель объяснил пограничникам, что хотел найти работу в соседней стране. Об этом заявили в пресс-службе Береговой охраны Румынии.

//Общество

Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Панин высмеял Поклонскую и Николая II в своих «Хайпоновостях»

Актер Алексей Панин показал в своем интернет-шоу «Хайпоновости» трейлер «правильной» версии фильма «Матильда». По словам Панина, этот вариант должен понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Сегодня, 15 сентября состоялось венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Обряд прошел в Москве в одном из местных храмов. На церемонию позвали самых близких родственников и друзей.

//Общество

Соловьев высказался о возможности проведения рэп-батла с Ургантом

Соловьев высказался о возможности проведения рэп-батла с Ургантом

Ранее Владимир Соловьев обвинил в скандале вокруг шутки Ивана Урганта о «соловьином помете» Константина Эрнста. Журналист ВГТРК уверен, что ведущий шоу «Вечерний Ургант» выполнил задание своего начальника.

//Здоровье

Создан нанопластырь, позволяющий эффективно бороться с жировыми отложениями

Создан нанопластырь, позволяющий эффективно бороться с жировыми отложениями

Американские биологи придумали безопасную замену липосакции. Они создали уникальный пластырь, который сквозь наноиглы выпускает в организм специальные гормоны, которые способны удалять белый жир.

//Происшествия

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

//Общество

Соловьев нашел виновного в скандале с «соловьином пометом»

Соловьев нашел виновного в скандале с «соловьином пометом»

Шутка про «соловьиный помет» прозвучала в одном из выпусков шоу «Вечерний Ургант». Ранее «Аргументы недели» писали, что сотрудник ВГТРК Аркадий Мамонтов назвал ведущего Ивана Урганта хамом и провокатором.

//Происшествия

Семьи канадских дипломатов пострадали от странных «акустических атак» на Кубе

Семьи канадских дипломатов пострадали от странных «акустических атак» на Кубе

Ряд сенаторов обратились к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом закрыть посольство США в Гаване в связи с предполагаемой «акустической атакой», в результате которой пострадали американские дипломаты.

//Шоу-бизнес

Бард Новиков принял участие в "Пусть говорят", хотя следователи его не пускали

Бард Новиков принял участие в "Пусть говорят", хотя следователи его не пускали

Следователи запретили шансонье, проходящему обвиняемым по делу о хищении средств ПЖСК «Бухта Квинс» и находящемуся под подпиской о невыезде, покидать столицу Урала. Но Александр Новиков смог выступить в программе «Пусть говорят».

//Шоу-бизнес

Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино

Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино

Дженнифер Лоуренс известна по ролям в «Голодных играх» и фильмах серии «Люди Икс». Ранее «Аргументы недели» писали, что актриса едва не разбилась на своем самолете. Катастрофы удалось избежать благодаря пилоту.

//Политика

Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках женщины

Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках женщины

Как говорится в докладе международной правозащитной организации, сотрудники Службы безопасности Украины причастны к издевательствам над задержанной 29-летней гражданкой, которая была задержана по обвинению в госизмене.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Мэй возмутилась реакцией Трампа на теракт в Лондоне

Мэй возмутилась реакцией Трампа на теракт в Лондоне

После того как в СМИ появились сообщения о взрыве, президент США разместил в Twitter несколько записей, в которых упрекнул британские власти в том, что они уделяют недостаточно внимания борьбе с терроризмом.

//Политика

"Нафтогаз": "Турецкий поток" уничтожит украинскую линию ГТС

"Нафтогаз": "Турецкий поток" уничтожит украинскую линию ГТС

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", что строительство газопровода "Турецкий поток" сделает ненужной южную линию украинской газотранспортной системы (ГТС).

//Общество

Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

Михалков обвинил в скандале вокруг «Матильды» Фонд кино

По словам Никиты Михалкова, в организации должны были предугадать, какую реакцию в обществе вызовет кинокартина, в которой причисленный к лику святых Николай II «опускается в бытовую ситуацию».

//Криминал

В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле 29-летний иммигрант из Украины набросился на женщину за русскую речь. Молодой человек принял её за россиянку, но на деле оказалось, что 40-летняя пострадавшая – его соотечественница.

//Политика

Siemens ради России отказалась от поставок на Украину - "Нафтогаз"

Siemens ради России отказалась от поставок на Украину - "Нафтогаз"

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что немецкий концерн Siemens отказался поставлять оборудование для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Актриса Юлия Куварзина, наиболее известная своими ролями в телесериалах «Воронины» и «Не родись красивой», потрясла поклонников тем, что смогла похудеть более чем на 20 килограмм.

//В мире

В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

Учения стартовали накануне. Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что армия РФ во время маневров может вторгнуться на Украину. Такие опасения, в частности, высказывал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

//В мире

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

Тяжелый истребитель Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США и входил в эскадрилью "Агрессоры", которая отрабатывают бои с вероятным противником.

//Политика

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Так российский политик прокомментировал на своей странице в Facebook сегодняшнее заявление украинского лидера Петра Порошенко, объявившего о планах образовать группу «друзей деоккупации Крыма».

//Криминал

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Сотрудник московской полиции подозревается в избиении администратора гриль-кафе "Жаровня" в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября в кафе в Стремянном переулке.

//Метеоновости

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах Москвы сегодня из-за непогоды задержаны 27 рейсов, 3 отменены. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписание". На аэропорт Домодедово приходится больше всего отложенных рейсов.

//Происшествия

Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших от непогоды в Москве растет

Число пострадавших в результате шквалистого ветра в различных районах Москвы увеличилось до 15 человек, среди них двое детей. Гидрометцентр сегодня объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве.

//Происшествия

Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

На днях в поселке Каменское Ленинского района произошел несчастный случай: взрослый бык набросился на 28-летнего мужчину. В результате у пострадавшего диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.

//Туризм

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по итогам проверки российскими специалистами побережья Турции, местные власти делают недостаточно для предотвращения распространения вируса Коксаки.

//Экономика

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост заработной платы. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

//Общество

Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

Ранее в сети получило широкое распространение видео, на котором ведущий Первого канала заявил, что не пожмет руку ни Дмитрию Киселеву, ни Владимиру Соловьеву. Позже выяснилось, что ролик датирован 2015 годом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры