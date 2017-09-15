Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино

Дженнифер Лоуренс решила временно прекратить работу в кино. Об этом журналистам заявила сама актриса.

В разговоре с корреспондентом журнала People Лоуренс сообщила, что сделает перерыв на 2 года. Что стало причиной данного шага, девушка не уточнила. Также актриса ушла от ответа на вопрос, чем она будет заниматься во время отпуска, пошутив, что намерена посвятить себя изготовлению горшков.

Дженнифер Лоуренс известна по ролям в «Голодных играх» и фильмах серии «Люди Икс». Ранее «Аргументы недели» писали, что актриса едва не разбилась на своем самолете. Катастрофы удалось избежать благодаря опытному пилоту.