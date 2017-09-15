Звезда сериала «Воронины» сбросила более 20 кг

Актриса Юлия Куварзина, наиболее известная своими ролями в телесериалах «Воронины» и «Не родись красивой», потрясла поклонников тем, что смогла похудеть более чем на 20 килограмм.

Секрет Юлии прост. Строгая диета, активный отдых и регулярные занятия спортом и все это умноженное на большое желание стать более стройной, сделали свое дело. Многие поклонники похвалили Юлию и оставили под фото приятные комментарии. Некоторые ждут от актрисы рецепты похудения.

Публикация от Юлия Куварзина (@ykuvarzina_official)Сен 5 2017 в 12:23 PDT