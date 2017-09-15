Яна Рудковская и Евгений Плющенко обвенчались

Сегодня, 15 сентября состоялось венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Обряд прошел в Москве в одном из местных храмов. На церемонию позвали самых близких родственников и друзей.

«Доброе и волнительное утро сегодня», — несколько часов назад поделилась с поклонниками Рудковская на своей странице в соцсети. Она опубликовала не свое фото с Евгением, а снимок сына Саши и милой девочки по имени Марго.

Под венец Рудковская пошла в платье от Dior, пишут СМИ. Платье открывает плечи, в церкви в таком виде находиться нельзя. Судя по фото, появившимся в сети, Яна решила эту проблему легкой газовой полупрозрачной накидкой.

В этом году муж и жена отметят восьмую годовщину свадьбы.