Стало известно, почему отец Джорджа Клуни называет супругу сына "суперженщиной"
15 сентября 2017, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Отец знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни называет супругу сына Амаль "суперженщиной" и не зря.
Молодая мать близнецов Эллы и Александра всего через два месяца после родов приступила к работе, хотя она самостоятельно кормит детей каждые три с половиной часа. Более того, Амаль Клуни минимум три раза за ночь встает, чтобы успокоить плачущих малышей.
Отец Джорджа подчеркивает, что не представляет, как женщина находит время на уход за собой и общение с мужем, передает "7 Дней".
Напомним, что Амаль Клуни – юрист, специалист по правам человека. На днях она заявила, что вновь начала работать со своим бывшим клиентом – президентом Мальдивов Мохамедом Нашидом.