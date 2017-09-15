Отец знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни называет супругу сына Амаль "суперженщиной" и не зря.



Молодая мать близнецов Эллы и Александра всего через два месяца после родов приступила к работе, хотя она самостоятельно кормит детей каждые три с половиной часа. Более того, Амаль Клуни минимум три раза за ночь встает, чтобы успокоить плачущих малышей.

Отец Джорджа подчеркивает, что не представляет, как женщина находит время на уход за собой и общение с мужем, передает "7 Дней".

Напомним, что Амаль Клуни – юрист, специалист по правам человека. На днях она заявила, что вновь начала работать со своим бывшим клиентом – президентом Мальдивов Мохамедом Нашидом.