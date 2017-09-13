Андрей Макаревич уличил британскую группу «Radiohead» в копировании идеи своего клипа. Музыкант уверен, что иностранные коллеги позаимствовали сюжет клипа «Lift» из видео на песню «Место, где свет», снятого практически в один день 16 лет назад.

«Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа «Место, где свет», - написал лидер «Машины времени» в Facebook.

Макаревич и «Машина времени» сняли свой клип 11 сентября 2001 года. Клип «Radiohead» был выложен на официальном канале группы 12 сентября этого года. Один из комментаторов все же нашел отличие - Макаревич ехал на лифте вверх, а Том Йорк – вниз.