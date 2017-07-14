Бейонсе впервые показала своих новорожденных близнецов

Всемирно известная певица Бейонсе впервые показала широкой общественности своих новорожденных близнецов.

Артистка опубликовала нестандартный снимок в полуобнаженном виде с малышами на руках. На плечах Бейонсе накидка, скрывающая лишь руки, а ее голову украшает голубая фата. Женщина сидит на роскошном троне, утопающем в цветах и выглядит очень гордой. Она подписала снимок словами "Сэру Картеру и Руми сегодня один месяц".

Поклонники звезды пришли в восторг, поскольку полтора месяца певица не опубликовала ни единого поста в социальной сети Instagram. Многие переживали, все ли хорошо с новорожденными.