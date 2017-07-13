Максим Галкин показал фото жены в шортиках и без косметики

Звездной семейство Алла Пугачева и Максим Галкин проводят лето Юрмале, отдыхают у моря. Максим выкладывает фотографии любимой жены в Instagram и восторгается, как хорошо выглядит Алла.

Пугачева любит носить мини. Галкин опубликовал фото Аллы в шортах и без косметики и подписал: "Класс!! В какое хорошее время мы живем!! Тоже так хочу выглядеть в будущем!! Всё же без косметики-женщины намного милее и моложе выглядят!!!!" Многим мужчинам нравятся женщины без макияжа.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июл 13 2017 в 3:17 PDT

Через две недели Алла Пугачева женит старшего внука Никиту Преснякова. Свадьба сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова запланирована на 27 июля.

Алла сейчас так похудела, отдохнула, будет потрясающе выглядеть. Эта мудрая женщина как-то сказала, что у нее маленькие дети, и она обязана выглядеть молодо. И у нее получается. "И молодая и худенькая! Ну СУПЕР!!!" - пишут в соцсети комментарии.

Максим Галкин еще рассказал, как воспользовался гостеприимством друзей и набрал три килограмма.