Певица Нюша вышла замуж

Певица Нюша (Анна Шурочкина) вышла замуж. Бракосочетание 26-летней артистки и 36-летнего генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова состоялось в Казани.

В ЗАГСе присутствовали только самые близкие родственники и друзья молодоженов, - сообщил портал Super.

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Игорь Сивов - уроженец Казани. Сейчас он работает в Москве. Несколько месяцев назад на пальце Нюши появилось колечко, и стало известно, что девушка влюблена.

О бракосочетании Нюша пока молчит, никакие фото в соцсети не выложила.

Отец Анны Шурочкиной музыкант, бывший участник группы "Ласковый май", мама пела в рок-группе. У Нюши не менее талантливая родная сестра. Мария Шурочкина — трёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию.