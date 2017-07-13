Певица Нюша вышла замуж
Артистка и чиновник тихо распилась в ЗАГСе
13 июля 2017, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Нюша (Анна Шурочкина) вышла замуж. Бракосочетание 26-летней артистки и 36-летнего генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова состоялось в Казани.
В ЗАГСе присутствовали только самые близкие родственники и друзья молодоженов, - сообщил портал Super.
Свадьбу новобрачные сыграют на Мальдивских островах, - пишут СМИ.
Игорь Сивов - уроженец Казани. Сейчас он работает в Москве. Несколько месяцев назад на пальце Нюши появилось колечко, и стало известно, что девушка влюблена.
О бракосочетании Нюша пока молчит, никакие фото в соцсети не выложила.
Отец Анны Шурочкиной музыкант, бывший участник группы "Ласковый май", мама пела в рок-группе. У Нюши не менее талантливая родная сестра. Мария Шурочкина — трёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию.