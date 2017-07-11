Сергей Зверев стал заложником секс-туристов

Стилист Сергей Зверев никогда не славился пристрастием к алкоголю, с ним не случался инсульт, но и у него в последнее время стали отказывать ноги. Сам Сергей объясняет, что с ним это произошло на нервной почве из-за неимоверной загруженности по работе.



Друзья настояли, чтобы он поехал отдыхать. По «горящей» путевке его отправили к морю. Но уже в самолете Сергей понял, что происходит что-то не то. Все пассажиры самолета разговаривали исключительно на тему секса. И только в отеле выяснилось, что Звереву продали горящий секс-тур.



Всю ночь новоявленный турист не сомкнул глаз: стены ходили ходуном, сосед сверху безудержно издавал сексуальные стоны. «Я стал заложником секс-туристов», цитирует звезду Woman’s style. Бог весть как дожив до утра, Зверев отправился к администраторам отеля и попросил утихомирить соседей, но поскольку это сделать практически невозможно, тем более в таком туре, 53-летнего стилиста переселили в гостиницу… для пенсионеров.