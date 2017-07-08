Овечкин и Шубская сыграли веселую свадьбу в День любви, семьи и верности

В День любви, семьи и верности хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская сыграли пышную свадьбу.

Пара поженилась еще год назад, однако торжество влюбенные решили устроить только сейчас. Гости свадьбы публикуют в соцсети Instagram фотографии, на которых запечатлена невеста и роскошный зал, в котором состоится праздник. Настасья Шубская выбрала для важного дня элегантное платье с кружевом и открытой спиной. Подружки невесты нарядились в блестящие розовые платья.

Согласно последним данным, мероприятие проходит в элитном районе Подмосковья, на него приглашено большое количество знаменитостей.