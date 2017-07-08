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Овечкин и Шубская сыграли веселую свадьбу в День любви, семьи и верности

8 июля 2017, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Овечкин и Шубская сыграли веселую свадьбу в День любви, семьи и верности
фото: globallookpress.com

В День любви, семьи и верности хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская сыграли пышную свадьбу.

Пара поженилась еще год назад, однако торжество влюбенные решили устроить только сейчас. Гости свадьбы публикуют в соцсети Instagram фотографии, на которых запечатлена невеста и роскошный зал, в котором состоится праздник. Настасья Шубская выбрала для важного дня элегантное платье с кружевом и открытой спиной. Подружки невесты нарядились в блестящие розовые платья.

Согласно последним данным, мероприятие проходит в элитном районе Подмосковья, на него приглашено большое количество знаменитостей.

 

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Россиянка Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала Уимблдона

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На акции протеста в Гамбурге вышли 12 тысяч человек

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Прощание с писателем Даниилом Граниным началось в Санкт-Петербурге

Прощание с писателем Даниилом Граниным началось в Санкт-Петербурге

В субботу, 8 июля, в Санкт-Петербурге прощаются с писателем, почетным гражданином города Даниилом Граниным. Церемонию прощания с литератором сегодня проводит народный артист России Николай Буров.

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Под Калугой подростки пострадали от взрыва гранаты

Под Калугой подростки пострадали от взрыва гранаты

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