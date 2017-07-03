Гарик Сукачёв жив-здоров, с ним все в порядке

Гарик Сукачев жив и здоров и в реанимационном отделении больницы в недавнем времени не находился.

Директор музыканта Алексей Кудинов опроверг слухи о госпитализации Сукачёва.

1 июля в последний путь проводил бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева. 47-летний артист скончался скоропостижно в реанимации одной из московских больниц. В больницу его привезли в тяжелом состоянии.

И появились слухи, что в реанимации вместе с Олегом Яковлевым лежал Гарик Сукачёв.

Концертный директор Сукачёва отметил, что вокруг знаменитостей всего много слухов. Они даже не удивляются. Кудинов сказал, что информация о госпитализации Гарика Сукачёва - неправда, - пишет "Комсомольская правда". "Знаете, это очень часто появляется, поэтому комментировать смысла нет, уже нет желания и сил что-то говорить. Игорь Иванович всегда опровергает то, что постоянно появляется", - сказал представитель артиста.