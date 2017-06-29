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Жена Игоря Крутого покорила сеть фото в белом купальнике (ФОТО)

29 июня 2017, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Жена Игоря Крутого покорила сеть фото в белом купальнике (ФОТО)
фото: соцсети

Супруги Ольга и Игорь Крутые отдыхают на греческом острове Санторини, и 53-летняя жена музыканта опубликовала в Instagram своё фото в белом купальнике - бикини. "Солнце, море, Санторини sun, sea and Santorini", - подписала Ольга Крутая снимок.

Пару осыпали комплиментами: "Какая красивая пара", "Шикарная пара! храни вас Бог!".

Ещё Ольга разместила фото, на котором она в коротеньких шортиках. "Красавица!", "Как девочка", "Санторини это чудо просто, самое красивое место и людей ещё больше преображает",  "Прекрасная девушка, восхищаюсь!!!!", - похвалили подписчики 53-летнюю красавицу, мать взрослых дочерей.

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Жена Игоря Крутого покорила сеть фото в белом купальнике (ФОТО)

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