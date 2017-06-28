Стала известна дата свадьбы внука Пугачевой, Никита и Алена подали заявление

Певец, сын знаменитых музыкантов Никита Пресняков и его невеста Алена Краснова подали заявление в ЗАГС. Свадьба состоится 27 июля, - сообщает starhit.ru.

26-летний Никита Пресняков и 20-летняя Алена самостоятельно готовятся к свадьбе. Где планируется устроить торжество - пока влюбленные не рассказали. Мама жениха Кристина Орбакайте ранее сообщила, что не обладает опытом подготовки к свадьбам, а ребята смогут справиться без ее помощи.

Свадьба внука примадонны Аллы Пугачевой представит собой микс рока и женственности.

Пресняков несколько лет встречается с Аленой. Они познакомились, когда девушке еще не было 18 лет. Избранница понравилась звездному семейству.

Напомним, мать Никиты Кристина Орбакайте - певица, отец - Владимир Пресняков - музыкант, певец. Артисты бабушки и дедушки жениха. Про Аллу Пугачеву можно не напоминать. Отец Кристины Орбакайте - Миколас Эдмунтас Орбакас литовский артист эстрадно-циркового жанра. Родители Владимира Преснякова: Владимир Пресняков - известный саксофонист и певица Елена Преснякова.

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