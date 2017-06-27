Лайма Вайкуле слегла с непонятным вирусом

Лайма Вайкуле недавно заразилась в самолете неизвестным вирусом. Из-за ухудшения самочувствия популярная певица отменила часть репетиций и внесла корректировки в гастрольный график.

У Лаймы сильная слабость, температура и кашель, она вынуждена глотать антибиотики. Певица старается не перегружать себя работой, чтобы быстрее восстановить силы, ведь скоро знаменитый фестиваль "Рандеву". До ухудшения самочувствия Лайма Вайкуле вместе с коллегами по цеху активно занималась подготовкой к своему фестивалю.