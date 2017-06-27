Адвокат Децла отреагировал на слова Басты о гермафродитизме его клиента

Адвокат Децла отреагировал на слова Басты, заподозрившего, что его клиент является гермафродитом.

В беседе с RT Роман Лалаян обвинил Басту в невоспитанности. По словам Лалаяна, подобные высказывания могут позволить себе только люди, страдающие наркотической зависимостью. Адвокат пообещал, что Баста ответит за свои слова в суде.

Ранее СМИ сообщили, что Кирилл Толмацкий (Децл) потребовал взыскать с Василия Вакуленко (Баста) многомиллионную компенсацию за публикацию оскорблений. Вакуленко согласился опровергнуть свои слова, если Толмацкий предоставит медицинские справки, свидетельствующие, что он не является гермафродитом.