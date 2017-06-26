Гришаева показала двор своего дома в Черногории

Актриса Нонна Гришаева, которая отдыхает со своей семьей в Черногории, показала двор своего дома. Апартаменты звезда приобрела в 2013 году, когда ей и ее мужу удалось скопить необходимую на покупку сумму.

Теперь актриса с семьей приезжает туда трижды в год. В своем Instagram поделилась коротеньким видео о том, как она и ее близкие проводят вечера. Свой пост Гришаева назвала символичной фразой «А у нас во дворе».