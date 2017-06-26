Михаил Задорнов отказался от лечения

Известный сатирик Михаил Задорнов осенью прошлого года сообщил о болезни и предстоящем лечении. 4 октября 2016 года сатирик объявил, что ему по настоянию врачей пришлось сократить работу.

Он с сожалением вышел из проекта "Салтыков-Щедрин шоу". Задорнов планировал пройти серьезное обследование, пройти курс лечения и выступать на концертах.

У Задорнова в одной из немецких клиник был диагностирован рак мозга. На операцию сатирик приехал в прибалтийскую клинику. После удаления опухоли Задорнову на время стало легче. Медики назначили курс химиотерапии и восстановительные процедуры.

Друзья сатирика рассказали, что лечение не помогло. Михаил Задорнов решил жить в своем доме в Юрмале в окружении родных и близких людей, пишет "Экспресс-газета". Друзья Задорнова сообщили, что от изнурительного лечения он отказался.