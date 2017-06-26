Наташа Королева опубликовала свое фото в бикини

Певица Наташа Королева проводит отпуск в Израиле и уже опубликовала в соцсети Instagram фото в купальнике. Артистка сфотографировалась на пляже в курортном городе Нетания.

Нетания славится своими пляжами с мелким белым песком. А на море необходимо купаться в строго отведенных местах. Кстати, в эти дни в море появилось много медуз.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)Июн 24 2017 в 5:57 PDT

В Израиле сейчас очень жарко, до плюс 40 градусов. С пляжа желательно вернуться до 11 часов.

У звезд шоу-бизнеса уже вошло в традицию выкладывать снимки в бикини. Надо отметить, что Наташа Королева выглядит отлично. Возможно, готовилась к пляжному сезону под руководством мужа-стриптизера Сергея Глушко. Поклонники певицы похвалили: "Вот кто красотка!!!!!!", "Русалка", "Шикарная девушка".









(Вечер в Нетании)









(Иерусалим 23 июня)

Недавно фото в бикини опубликовала 70-летняя актриса, мама и бабушка Татьяна Васильева. Васильева строго следит за фигурой. Даже на гастролях она тренируется.