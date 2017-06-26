Наташа Королева опубликовала свое фото в бикини
26 июня 2017, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Наташа Королева проводит отпуск в Израиле и уже опубликовала в соцсети Instagram фото в купальнике. Артистка сфотографировалась на пляже в курортном городе Нетания.
Нетания славится своими пляжами с мелким белым песком. А на море необходимо купаться в строго отведенных местах. Кстати, в эти дни в море появилось много медуз.
В Израиле сейчас очень жарко, до плюс 40 градусов. С пляжа желательно вернуться до 11 часов.
У звезд шоу-бизнеса уже вошло в традицию выкладывать снимки в бикини. Надо отметить, что Наташа Королева выглядит отлично. Возможно, готовилась к пляжному сезону под руководством мужа-стриптизера Сергея Глушко. Поклонники певицы похвалили: "Вот кто красотка!!!!!!", "Русалка", "Шикарная девушка".
(Вечер в Нетании)
(Иерусалим 23 июня)
Недавно фото в бикини опубликовала 70-летняя актриса, мама и бабушка Татьяна Васильева. Васильева строго следит за фигурой. Даже на гастролях она тренируется.