Джозеф Баэна – внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, но он в свои 19 лет уже дает понять, что пойдет по стопам своего звездного папы. Юноша попал в кадр во время пробежки с друзьями по пляжу в Малибу.

19-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын американского культуриста, актёра и политика Арнольда Шварценеггера, был замечен на разминке в штате Калифорния, когда бежал по пляжу, сообщает «Лайф».

Бег по песку – отличная тренировка, которую применял в свое время и сам «Железный Арни». Джозеф занимается в спортзале под руководством своего отца, - снимки с тренировок юноша выкладывает на своей страничке в социальных сетях. Пока парню далеко до Арни, который в 20 лет стал «Мистером Вселенная», но время у Джозефа еще есть.







