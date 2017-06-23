Российский поп-исполнитель Дима Билан побеседовал с журналистами о шоу "Голос". По словам звезды, на телепроекте родители участников не предлагали организаторам деньги за успехи их детей.

По словам певца, весь конкурс всегда проходил честно и справедливо. Кроме того, участников также поставили в известность, что за попытки подкупа жюри их ждет дисквалификация.

Были, конечно, попытки что-то подарить Билану, как он выразился, " кто что может". Но он всем говорил, что после выступления - "да", до - это уже взятка. Билан подчеркнул, что единственные "взятки", которые он получал - это самодельные открытки и различные сладости от поклонников.