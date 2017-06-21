Родители Жанны Фриске не хотят возвращать 21,6 млн рублей, собранных "Русфондом" на лечение дочери. Родственники подали в Мосгорсуд апелляцию, настаивая на отмене решения по иску благотворительной организации о возврате средств.

19 мая суд суд постановил взыскать 21,6 млн рублей с родителей певицы и ее сына Платона, представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев. Он также заявлял о намерении обжаловать данное решение, но жалобу в суд пока не подал.

Чтобы снять с себя обвинения семьи покойной, Шепелев предъявлял суду выписки со счетов, где лежали средства, собранные благотворительным фондом, и личные сбережения певицы. Документы подтвердили, что за десять дней до смерти Жанны все средства с ее счетов сняла мать. После этого Владимир Фриске признал сей факт: "Да, жена сняла остаток денег Жанны. И этот остаток лежит в банке, он никуда не делся, она перевела просто", – говорил он в эфире передачи "Пусть говорят".

Шепелев недоумевает, как такое возможно: "Со счетов за несколько дней до смерти Жанны сняли не только деньги "Русфонда", которые принадлежат не Жанне, не ее родителям, не мне, не Платону... Они принадлежат "Русфонду" и жертвователям. Кроме этих денег были вычищены и личные счета Жанны. Родители оставили Платона без львиной доли наследства. У меня в голове не укладывается, как, видя умирающую дочь, можно идти в банк и думать о деньгах".



