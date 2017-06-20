Как голый Галкин посуду мыл, высмеивая звезд

На своей странице в социальной сети Максим Галкин опубликовал видео, в котором он во время мытья посуды высказал свое мнение о знаменитостях, которые постоянно жалуются на усталость в Инстаграме.

"Вот на фига рассказывать в Инстаграме, что ты устал?", - удивляется юморист. Галкин, когда устает, еле доходит до кровати, и у него нет мысли в голове создать душераздирающий пост о том, как тяжело он провел день. И ладно, когда это девушка жалуется. Посмотрят на нее, усталую и задумаются, какая же она тогда отдохнувшая. Но знаменитых звезд мужского пола он понять не в состоянии. "Работа-то тяжелая - рожей торговать", - иронизирует Галкин.

Удивительно, что Максим при этом сам моет посуду, причем, судя по всему, в одном фартуке. Смотрим!