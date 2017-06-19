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Виктория Боня публично оскорбила Ксению Собчак

19 июня 2017, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Виктория Боня публично оскорбила Ксению Собчак

В одном из прямых эфиров в социальной сети Instagram, запись которого недавно появилась в Сети (и вскоре исчезла, однако некоторые СМИ успели сделать расшифровку), Виктория Боня прошлась по Ксении Собчак.

"Она пишет, чтобы привлечь к себе внимание. К своей абсолютно некрасивой персоне. Я уж не буду говорить про ее внешность некрасивую, у нее некрасивое нутро", — подчеркнула Виктория. Как считает Виктория, Ксения ее ненавидит, потому что она, бывшая участница проекта "Дом-2", вдруг стала посещать международные мероприятия, а ведь когда там появляется Ксения, ее никто, по словам Бони, не узнает.

"Поэтому ей дана такая внешность, в следующей жизни она вообще будет крокодилом или крысенышом, понимаете?" – цитирует Викторию Боню Starhit.

Ранее сообщалось, что в Канны, где на красных дорожках кинофестиваля блистала Виктория Боня, приехал миллионер Алекс Смерфит - бывший гражданский муж светской львицы. На курорт он прибыл не один, а с новой пассией.

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Ужин с Атамбаевым сорвал планы Путина

Будет обидно, если планам президента России Владимира Путина не суждено будет сбыться. Из-за неформального ужина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым Путин может пропустить российскую премьеру фильма Оливера Стоуна.

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Число жертв пожара в 24-этажном доме в Лондоне возросло до 79 человек

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Одна из популярнейших и ярчайших актрис советского кино Наталья Селезнева сегодня отмечает 72-й День рождения. Большинство кинозрителей знают актрису по культовым фильмам режиссера Леонида Гайдая.

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Мать-палач

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