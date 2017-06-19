Ольга Орлова собралась замуж за друга Жанны Фриске

39-летняя экс-солистка «Блестящих Ольга Орлова недавно стала гостьей передачи «Человек-невидимка», где призналась ведущей Эвелине Бледанс, что собирается во второй раз выйти замуж.



Певица редко распространяется о своей личной жизни, а тут такое откровенное признание. Похоже, отношения с Евгением Кривенко очень серьезны. У пары было время проверить их на прочность, ведь со стилистом ее познакомила в свое время лучшая подруга Жанна Фриске, которой уже как два года нет в живых.



Судя по информации в СМИ, у артистки не такая уж и бурная личная жизнь. В 2000 году певица вышла замуж за бизнесмена Александра Карманова, от которого родила сына Артема. Но уже через четыре года они развелись. Также у Ольги был продолжительный гражданский брак с продюсером Ренатом Давлетьяровым. По какой-то причине пара так и не дошла до ЗАГСа. Вот, собственно, и всё.

Подробности биографии Ольги Орловой рассекретили на программе криминалист, гадалка, хиромант, психолог, маг и шаман. В частности, криминалист Виктор Колкутин по отпечаткам пальцев смог определить, что Орлова – очень сильный человек, занимается бизнесом сразу в нескольких сферах, на протяжении жизни у нее случались и взлеты, и падения. Он также предсказал певице очередные неудачи в карьере после 45 лет.



