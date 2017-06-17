Наоми Кэмпбелл показала чудеса растяжки в одном купальнике

Наоми Кэмпбелл — одна из немногих топ-моделей, которые остаются востребованными, несмотря на свой возраст, который для нее не помеха. Что она и доказала в очередной раз своим поклонникам.

В сети появилось видео, на котором известная 47-летняя темнокожая супермодель Наоми Кэмбелл демонстрирует чудеса растяжки. Стоя в черном купальнике, она выполняет сложнейшие акробатические трюки. "Черная пантера" занимается йогой и пилатесом.