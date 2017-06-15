Галкин тайком сфотографировал Пугачеву в купальнике

Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram фотографию обнаженной супруги – 68-летней Аллы Пугачевой. Он сфотографировал, как Примадонна принимает солнечные ванны.

Семья арендует виллу в Юрмале, где Алла проводит время с двумя детьми — Лизой и Гарри, а Максим старается как можно чаще навещать свое семейство.

Как признался телеведущий, его возлюбленная не любит фотографироваться, поэтому ему пришлось сделать снимок исподтишка, пока она уснула в шезлонге.